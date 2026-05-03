De Rossi sta valutando il suo futuro, dopo aver concluso un percorso importante. Ha dichiarato che, pur avendo ambizioni personali, i accordi presi in precedenza sono stati rispettati e chiari. La situazione attuale lo vede tra possibili opportunità con il Genoa e altre opzioni ancora da definire. La sua decisione finale dipenderà dalle prossime settimane e dagli sviluppi delle trattative in corso.

2026-05-02 23:34:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Si chiude sullo 0-0 la sfida tra Atalanta e Genoa: un pareggio che frena ancor di più la corsa all’Europa dei bergamaschi e che sancisce l’ennesimo passo verso la salvezza della squadra allenata da De Rossi. Poche emozioni e una traversa, quella colpita da Raspadori nel secondo tempo; poi tante imprecisioni da parte di entrambe le parti. Si complicano dunque i sogni di coppa degli orobici, che per qualificarsi in Conference League dovranno conservare il settimo posto in classifica e tifare per l’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio: nel prossimo turno ci sarà la sfida di San Siro col Milan.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – De Rossi tra Genoa e futuro: “È stato un bel percorso, io ho ambizioni ma i patti erano chiari…”

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