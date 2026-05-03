Tutto sull' ultima puntata della serie sulla notaia di Sorrento

Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda l’ultima puntata della prima stagione della serie ambientata nella notaia di Sorrento, con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice. La serie racconta le vicende di un notaio locale e si conclude con un finale aperto. La puntata finale chiude le vicende della stagione corrente, lasciando spazio a eventuali sviluppi futuri.

F inale aperto per la serie Roberta Valente notaio in Sorrento. Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda l’ultima puntata della prima stagione con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice. Stefano sta vivendo una profonda crisi: è innamorato di Leda, ma sembra che non possa annullare il matrimonio con Roberta per non mettere a rischio l’azienda di famiglia. Quale decisione prenderà? Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Nella puntata di stasera, “Roberta Valente” scopre chi l’ha salvata nel giorno della morte dei genitori Roberta si sta occupando della scelta dell’abito da sposa. Stefano è sempre più distante e chiuso in sé stesso.🔗 Leggi su Iodonna.it

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ROBERTA VALENTE - NOTAIO IN SORRENTO (2026) | Promo tv della serie Rai con Maria Vera Ratti

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