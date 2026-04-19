Stasera in tv andrà in onda la seconda puntata dello spettacolo che riguarda una notaia di Sorrento, coinvolta in una vicenda legata a un segreto di famiglia. La protagonista aveva organizzato tutto nei dettagli, dal concorso notarile vinto alla sede scelta, fino al matrimonio con il suo fidanzato storico. Tuttavia, la rivelazione di un segreto potrebbe compromettere i suoi piani.

Aveva pianificato tutto. Il concorso notarile vinto, la sede scelta, il fidanzato storico, il matrimonio in vista. Roberta Valente è il tipo di persona che non lascia niente al caso. E forse è proprio per questo che la vita ha deciso di presentarle il conto. Torna Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay (dove on demand è possibile vedere la prima), va in onda la seconda puntata la fiction che ha già conquistato 3 milioni e mezzo di spettatori al debutto, lasciando indietro ogni concorrenza. Prodotta da Rai Fiction e Rodeo Drive, diretta da Vincenzo Pirozzi, con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, Roberta Valente – Notaio in Sorrento si gioca su quattro serate in tutto, otto episodi: siamo già al giro di boa, e questa è la puntata che rimescola le carte.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un segreto di famiglia rischia di mandare all'aria il matrimonio di Roberta Valente, notaia in Sorrento: le anticipazioni della seconda puntata stasera in tv

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