Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1, viene trasmesso il film intitolato

Io e te dobbiamo parlare: trama, cast e streaming del film. Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Io e te dobbiamo parlare, film del 2024, scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Antonio e Pieraldo sono due poliziotti che condividono molte cose: un’amicizia un po’ rovinata nel tempo, una carriera non sempre costellata di buoni risultati e un successo che decisamente non fa per loro. Fino a quando non dovranno affrontare insieme un vero crimine che cambierà per sempre la loro vita. Io e te dobbiamo parlare: il cast. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Io e te dobbiamo parlare: tutto quello che c’è da sapere sul film

Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io sono vendetta (I Am Wrath), film del 2016 diretto da Chuck Russell con...

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IO E TE DOBBIAMO PARLARE - Clip Stavo Cercando le lenti

Temi più discussi: Stasera in tv Io e te dobbiamo parlare, il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni: ecco perché dovresti vederlo; Io e te dobbiamo parlare, il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni stasera in tv: trama e cast; IO E TE DOBBIAMO PARLARE - Il 6 aprile in prima serata su Rai 1; Che scuola ha fatto Leonardo Pieraccioni: che titolo di studio ha.

Su Rai 1 Io e dobbiamo parlare, con la coppia inedita Alessandro Siani Leonardo PieraccioniSi intitola Io e dobbiamo parlare, e i due attori interpretano due poliziotti molto diversi che ne combineranno di tutti i color ... iodonna.it

Io e te dobbiamo parlare, il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni stasera in tv: trama e castLa sera di Pasquetta si tinge di leggerezza e ritmo con una commedia che ha già conquistato il pubblico in sala. Io e te dobbiamo parlare arriva in prima serata su Rai 1 lunedì 6 aprile, per la prim ... today.it

#PrimaVisione - Alle 21.30 "Io e te dobbiamo parlare" di e con Alessandro Siani e con Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani | I poliziotti Antonio e Pieraldo erano molto amici, ma la loro sintonia si è logorata, anche a causa di una carrier facebook

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