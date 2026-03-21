Domani e lunedì si svolge il voto per il referendum confermativo sulla Giustizia. Sono previsti seggi aperti in tutta Italia e si devono raggiungere determinati orari di apertura. Gli elettori troveranno un quesito referendario e dovranno rispettare il quorum stabilito per validare il risultato. Sono disponibili tutte le informazioni pratiche necessarie per partecipare alla consultazione.

Domani e lunedì si vota per il Referendum confermativo sulla Giustizia. Ecco qualche dettaglio e tutte le informazioni pratiche. Seggi aperti domani, 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. I seggi elettorali sono gli stessi delle votazioni normali. Lo spoglio comincerà lunedì subito dopo il termine della votazione. La scheda elettorale è di colore verde e pone un solo quesito, questo: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Orari e seggi, quesito e quorum. Tutto quello che dobbiamo sapere

Articoli correlati

Cos’è Veganuary? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sulla “sfida” a mangiare plant based per un meseVeganuary è una sorta di sfida, nata da un movimento culturale, che invita le persone a seguire una dieta vegana per il mese di gennaio.

Ora legale, quando scatta in Italia: date, orari e tutto quello che c'è da sapereIl passaggio all'ora legale coinvolgerà gran parte degli Stati Uniti e del Canada: nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, alle 2 del mattino,...

Tutto quello che riguarda Orari e seggi quesito e quorum Tutto...

Temi più discussi: Referendum: si vota il 22 e 23 marzo; Referendum Giustizia 2026, come si vota: cosa c'è da sapere; Orari e seggi, quesito e quorum. Tutto quello che dobbiamo sapere; Come si vota al referendum sulla giustizia.

Orari e seggi, quesito e quorum. Tutto quello che dobbiamo sapereDomani e lunedì si vota per il Referendum confermativo sulla Giustizia. Ecco qualche dettaglio e tutte le informazioni pratiche. Seggi ... quotidiano.net

Referendum Giustizia 2026, come si vota il 22 e 23 marzo e cosa cambia: orari, quesito e quorumMancano pochi giorni al voto sul Referendum sulla Giustizia: seggi aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 ... fanpage.it

Tre orari da sistemare su una timeline. Per ricostruire attimo dopo attimo il disastro. Con una nuova, pesante certezza: il macchinista che era alla guida del tram 9, deragliato il 27 febbraio a Milano, era al telefono. E ci è rimasto almeno fino a dodici secondi pri facebook

La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle 3 giornate di campionato che si giocheranno ad aprile dopo il weekend di Pasqua: Milan-Juventus in programma domenica sera x.com