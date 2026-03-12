Alla Biennale di Venezia si discute del ritorno di una delegazione russa, con il tema centrale dei curatori e delle decisioni sulla partecipazione. La questione riguarda se aprire o meno all’esposizione, tra polemiche sulla censura e questioni di protocollo. La presenza o assenza della delegazione russa continua a alimentare dibattiti tra gli organizzatori e il pubblico.

Aprire o non aprire, censura o non censura. Il ritorno di una delegazione russa alla Biennale di Venezia ha aperto una voragine (o meglio, una trincea stile Donbass) sia nel mondo dell’arte sia in quello della politica, arrivando a mobilitare i rappresentanti di ben 22 governi, oltre alle stesse istituzioni europee, contro Pietrangelo Buttafuoco, direttore dell’evento che ha difeso a spada tratta la presenza della delegazione moscovita. Lo scrittore ha rivendicato «l’autonomia di una istituzione che da 130 anni in una città speciale e particolare, qual è Venezia, costruisce il sentiero dove chiusura e censura sono ancora una volta fuori dall’ingresso della fondazione Biennale di Venezia». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

I russi alla Biennale di Venezia? Il nodo sono i curatori...

