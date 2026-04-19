Prima donna a rappresentare l’Italia alla Biennale Arte di Venezia Chiara Camoni presenta all' Arsenale un bosco di sculture Tutto da esplorare
Alla prossima Biennale Arte di Venezia, in programma dal 9 maggio 2026, l’artista italiana Chiara Camoni sarà la prima donna a rappresentare il Paese. La sua installazione all'Arsenale consiste in un
U n silenzioso bosco di figure in penombra. Lo attraverseranno i visitatori del Padiglione Italia in occasione della Biennale Arte 2026 di Venezia (che si aprirà il 9 maggio), mescolando i loro corpi in movimento con quelli di 24 statue antropomorfe in argilla. Inizia così il percorso all’interno dell’installazione Con te con tutto, firmata da Chiara Camoni, la prima donna a rappresentare l’Italia nell’enorme spazio Tese delle Vergini, all’Arsenale. Biennale Arte 2024, un mondo di stranieri per un presente diverso X Leggi anche › Biennale Arte 2026, tre artiste da non perdere: Lotus L. Kang, Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda Nata a Piacenza...🔗 Leggi su Iodonna.it
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