Tutti i dossier della settimana | rampolli arbitri club esclusivi baby gang notai riqualificazioni stadio

Questa settimana le principali inchieste riguardano figure di giovani imprenditori e membri di famiglie influenti, con approfondimenti sui loro affari e relazioni. Sono stati inoltre trattati temi legati al mondo dello sport, come le attività degli arbitri e le questioni legate agli stadi, così come le problematiche delle baby gang e le procedure notarili. Spazio anche alle operazioni di riqualificazione urbana e alle esclusive cerimonie di club e associazioni.

Vi presentiamo qui di seguito tutti i Dossier della settimana.Manager e rampolli di famiglia: chi sono i giovani imprenditori pronti a sbancare Firenze. Dall'edilizia all'automazione, passando per la moda e l'arredamento. Nadia Failli ci porta alla scoperta dei volti under 40 più potenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Baby Gang parla dal carcere: “Sono un perseguitato e ora querelo tutti”Sono le venti passate di giovedì 16 aprile quando, dal silenzio blindato di una cella in regime di sorveglianza particolare, la voce di Zaccaria... L'Arezzo in serie B e il pagellone amaranto, ma anche i 600 candidati alle prossime elezioni: ecco tutti i dossier della settimanaDentro la notizia, per capire cosa succede ad Arezzo e nella sua provincia, conoscere i fenomeni e approfondire fatti e vicende che lasciano il segno... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sbarchi e accoglienza dei migranti: tutti i dati; L'Arezzo in serie B e il pagellone amaranto, ma anche i 600 candidati alle prossime elezioni: ecco tutti i dossier della settimana; Il risiko dei Municipi di Milano: tutti i nomi caldi per le presidenze, chi sale e chi scende (con il rebus delle donne); Tg2 Dossier. L'Arezzo in serie B e il pagellone amaranto, ma anche i 600 candidati alle prossime elezioni: ecco tutti i dossier della settimanaDalla cronaca all'economia, passando per sport e politica. Ecco gli approfondimenti pubblicati da Arezzo Notizie nella settimana appena trascorsa ... arezzonotizie.it Regione, tutti i dossier sui tavoli ministeriali. Ecco le partite che la Calabria giocherà con RomaI compiti assegnati dal presidente Occhiuto al neo sottosegretario Figliolia si incrociano con le priorità da affrontare nel rapporto con il governo ... corrieredellacalabria.it Dalle 17:20 alle 18:40 su @RaiUno, @francifialdini ci aspetta tutti quanti a #DaNoiARuotaLibera NON MANCATE MI RACCOMANDO Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com Buon risveglio e buona domenica a tutti i nostri lettori. Ecco la prima pagina de Il Giorno in edicola oggi 3 maggio 2026. E chi vuole rimanere aggiornato in tempo reale non deve fare altro che cliccare su www.ilgiorno.it - facebook.com facebook