Baby Gang parla dal carcere | Sono un perseguitato e ora querelo tutti
Giovedì 16 aprile, poco dopo le venti, si sono udite le parole di Zaccaria Mouhib, detenuto in regime di sorveglianza particolare, che ha comunicato di sentirsi perseguitato e di aver deciso di querelare tutte le persone coinvolte. La sua voce si è fatta sentire dall’interno di una cella, interrompendo momentaneamente il silenzio che regna nel carcere. Questa comunicazione rappresenta un nuovo episodio nel caso noto come “Baby Gang”.
Sono le venti passate di giovedì 16 aprile quando, dal silenzio blindato di una cella in regime di sorveglianza particolare, la voce di Zaccaria Mouhib torna a farsi sentire. Non in musica, non in un'intervista, ma in tre storie Instagram pubblicate tramite il suo accounto, lette in poche ore da.🔗 Leggi su Leccotoday.it
BABY GANG parla della PRIGIONE
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