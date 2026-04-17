Baby Gang parla dal carcere | Sono un perseguitato e ora querelo tutti

Giovedì 16 aprile, poco dopo le venti, si sono udite le parole di Zaccaria Mouhib, detenuto in regime di sorveglianza particolare, che ha comunicato di sentirsi perseguitato e di aver deciso di querelare tutte le persone coinvolte. La sua voce si è fatta sentire dall’interno di una cella, interrompendo momentaneamente il silenzio che regna nel carcere. Questa comunicazione rappresenta un nuovo episodio nel caso noto come “Baby Gang”.