Dopo la vittoria contro l’Avellino, la squadra ha conquistato tre punti fondamentali per mantenere vive le speranze di salvezza. Ora, con questa vittoria, l’Empoli può affrontare con più serenità la prossima trasferta a Monza, sapendo di aver evitato la retrocessione diretta. In assenza di ulteriori risultati positivi, potrebbero essere decisive anche le sfide contro Chiavari e Bolzano.

I tre punti portati a casa contro l’ Avellino erano indispensabili per poter sperare concretamente di raggiungere la salvezza ed ora che sono arrivati l’ Empoli può preparare la difficile trasferta di Monza consapevole che almeno ha scongiurato la retrocessione diretta. A 90 minuti dalla fine, infatti, Spezia, Pescara e Reggiana (ultime tre della classifica con 34 punti) non possono più matematicamente pareggiare i 40 punti degli azzurri. Ciò non deve però indurre nell’errore che il più sia stato fatto perché la possibilità di dover disputare il play-out per mantenere la categoria è ancora probabile. Intanto, però, la squadra di Caserta ha una certezza: vincendo anche venerdì prossimo a Monza sarebbe salva senza dover vedere i risultati delle dirette concorrenti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tutte le possibilità di salvezza. Una vittoria eviterebbe di ’dipendere’ da altri campi. Altrimenti serviranno gioie da Chiavari e Bolzano

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