Avellino a Chiavari una gara senza appello | mille tifosi per la salvezza

A Chiavari, mille tifosi si sono spostati da Avellino per seguire la squadra in trasferta. Di questi, ottocento sono presenti nel settore ospiti, supportando la formazione in una partita decisiva per la salvezza. L’evento ha visto una grande affluenza di supporter provenienti dalla Campania, pronti a sostenere la propria squadra in una sfida importante.

Mille persone hanno preso la strada della Liguria per seguire una squadra di calcio. Ottocento di loro staranno nel settore ospiti. Metà stadio biancoverde. Non è una gita — è una dichiarazione. Alla trentesima giornata di Serie B, l'Avellino di Davide Ballardini arriva al Sannazzari di Chiavari per uno scontro diretto salvezza contro la Virtus Entella. Due punti separano le due squadre. Il traguardo della stagione regolare è già in vista. Il momento è adesso. Ballardini non ha recitato. Alla vigilia ha detto chiaro che vuole vincere, e lo ha detto sapendo benissimo chi ha davanti. L'Entella non è una squadra qualunque in questo momento: due vittorie di fila, 24 punti su 31 conquistati tra le mura di casa, un fortino vero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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