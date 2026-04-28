Due giovani sono stati arrestati ad Arezzo con l’accusa di aver messo in atto la truffa del falso carabiniere, tentando di farsi consegnare denaro e gioielli da una donna di 68 anni. La donna è stata vittima di questa frode e i due uomini sono stati portati in carcere. L’episodio si è verificato recentemente e le forze dell’ordine hanno confermato gli arresti.

AREZZO – Hanno tentato di raggirare una donna di 68 anno con solita truffa del falso carabiniere. Per questo due giovani sono stati arrestati. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero contattato telefonicamente la 68enne residente a Poppi (Arezzo), fingendosi appartenenti all’Arma. Nel corso della telefonata, uno dei truffatori ha riferito alla vittima che la targa dell’auto del convivente risultava coinvolta in una rapina avvenuta ad Arezzo. Per evitare presunte conseguenze legali, alla donna è stato chiesto di consegnare denaro e oggetti preziosi a un sedicente militare che si sarebbe presentato di lì a poco presso la sua abitazione. Nel frattempo, secondo il copione della truffa, il convivente della donna avrebbe dovuto recarsi ad Arezzo per chiarire la propria posizione presso il comando provinciale dei carabinieri.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo, truffa del falso carabiniere: due in carcere. Accusati di essersi fatti dare denaro e gioie da una 68enne

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