Graduatorie ATA 24 mesi 2026 domande dal 28 aprile | tutte le info utili QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Martedì 21 aprile alle 15 | 00

Da martedì 28 aprile sarà possibile presentare le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2026, che resteranno in vigore per l’anno scolastico 2026-27. Gli uffici scolastici hanno tempo fino al 21 aprile per pubblicare i bandi ufficiali. Nel frattempo, il 21 aprile alle 15:00 si terrà un question time in diretta con un rappresentante sindacale per approfondire le novità e le procedure legate alle iscrizioni.