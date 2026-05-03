Tuscia terra di centenari record di longevità sopra la media italiana
La provincia di Viterbo, situata nella regione della Tuscia, si conferma come una delle zone italiane con la più alta aspettativa di vita. Secondo i dati ufficiali dell'Istat, la regione conta un numero significativo di centenari rispetto alla media nazionale. Mentre si discute spesso della diminuzione delle nascite, i numeri relativi agli anziani indicano una realtà differente, con un'alta presenza di persone che superano i 100 anni.
La provincia di Viterbo si conferma uno dei luoghi dove si vive più a lungo in Italia. Mentre il dibattito pubblico è spesso concentrato sul calo delle nascite, i numeri ufficiali dell'Istat raccontano una realtà di segno opposto che riguarda i nostri anziani. Nella Tuscia la longevità è ormai un.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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