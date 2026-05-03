La provincia di Viterbo, situata nella regione della Tuscia, si conferma come una delle zone italiane con la più alta aspettativa di vita. Secondo i dati ufficiali dell'Istat, la regione conta un numero significativo di centenari rispetto alla media nazionale. Mentre si discute spesso della diminuzione delle nascite, i numeri relativi agli anziani indicano una realtà differente, con un'alta presenza di persone che superano i 100 anni.

La provincia di Viterbo si conferma uno dei luoghi dove si vive più a lungo in Italia. Mentre il dibattito pubblico è spesso concentrato sul calo delle nascite, i numeri ufficiali dell'Istat raccontano una realtà di segno opposto che riguarda i nostri anziani. Nella Tuscia la longevità è ormai un.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Si parla di: Tuscia terra di centenari, record di longevità sopra la media italiana.

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