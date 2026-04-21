Longevità la mappa delle Blue zones | dove vivono i centenari e i loro segreti

Sono state individuate aree nel mondo dove la presenza di persone che vivono oltre i 100 anni è più diffusa, tra cui alcune regioni italiane e il Giappone. Queste zone, note come Blue Zones, sono state studiate per capire meglio i fattori che contribuiscono alla longevità. La Sardegna e alcune aree giapponesi sono tra le più riconosciute per questa caratteristica. La ricerca si concentra sui modelli di vita e le abitudini di queste comunità.

Ci sono zone nel mondo dove la concentrazione di centenari è indubbiamente maggiore: in Giappone, per esempio, ma anche in alcune regioni italiani, come la Sardegna. Sono le cosiddette “Blue Zones”, già al centro dell’interesse degli scienziati, che ne studiano abitudini, stili di vita, ma anche caratteristiche genetiche alla ricerca dei loro “segreti” di longevità. Ora arrivano alcuni parametri per definirne meglio le peculiarità. Criteri rigorosi per definire le Zone Blu. “Dopo 2 decenni di fascinazione, tentativi di imitazione e dibattiti”, ecco pronto un modello basato su criteri rigorosi e scientifici, che permetterà di includere – o escludere – alcune località, paesi o regioni all’interno della lista delle cosiddette “Blue Zones”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Longevità, la mappa delle Blue zones: dove vivono i centenari e i loro “segreti” Notizie correlate Leggi anche: La mappa delle frane a Trieste, oltre 600 persone vivono in aree ad alto rischio: ecco dove Leggi anche: Dove vivono i ricchi dell’Umbria: la mappa Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Longevità: le Zone Blu dei centenari ora dovranno essere ufficialmente certificate; Stati generali della salute. Primo focus: la longevità; Il Segreto della Longevità Italiana Rivelato dagli Studi; Pragmata - La recensione. Longevità: le Zone Blu dei centenari ora dovranno essere ufficialmente certificateLa proposta di un gruppo di scienziati che individua tre criteri scientifici. Le Zone Blu non sono eterne, alcune località stanno perdendo i requisiti, altre (come Singapore) potrebbero essere presto ... corriere.it Le regioni d’Italia in cui si vive di più, la classifica aggiornataDalle Marche alla Campania, ecco dove si vive di più in Italia secondo gli ultimi dati Istat sulla longevità e la nuova classifica. newsmondo.it I requisiti (scientifici) sui quali si basa la longevità facebook Domani parleremo di connettiviti, longevità e alluce valgo. Se avete domande su questi argomenti scriveteci qui nei commenti o via mail a [email protected] oppure mandate un messaggio vocale al 3407384068. Elisir risponde nell'ultima parte della puntata. #Elisir: x.com