La guerra in Iran sta influenzando le prenotazioni e il turismo, causando un calo della voglia di viaggiare non solo nelle destinazioni del Medioriente ma anche in aree più lontane. Le compagnie aeree segnalano una diminuzione delle prenotazioni e i tour operator registrano un rallentamento nelle richieste di viaggio. La situazione si riflette su diversi settori legati al turismo internazionale.

La guerra all’Iran ha un impatto su prenotazioni e turismo non soltanto sulle destinazione del Medioriente ma anche su aree non direttamente coinvolte. E’ il disegno della situazione definito da Pier Ezhaya, presidente di Astoi-Confindustria Viaggi, in un colloquio con LaPresse. Le associazioni del turismo organizzato affronteranno il tema delle ricadute del settore al tavolo convocato oggi dal ministro del Turismo Daniela Santanché. L’ effetto Iran – dopo quello su case e investimenti immobiliari – si abbatte sulle mete turistiche coinvolte nel conflitto del Medioriente, con un calo di prenotazioni, non solo per i viaggi organizzati negli Emirati Arabi e in Oman, ma anche in altre aree, non coinvolte direttamente nella guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, impatto su prenotazioni e turismo: in calo la voglia di viaggiare

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