A Padova, solo il 2,9% degli operatori nel settore del turismo utilizza strumenti di intelligenza artificiale. Questo dato si riferisce a un settore che, nonostante l’attenzione crescente verso le nuove tecnologie, mostra ancora una bassa diffusione di soluzioni digitali avanzate tra i lavoratori. La presenza di robot camerieri e altri dispositivi automatizzati sembra ancora limitata, lasciando spazio a molte aree di potenziale innovazione nel miglioramento dell’accoglienza.

? Cosa scoprirai Come può un robot cameriere cambiare l'accoglienza nei locali padovani?. Perché solo una minima parte degli addetti padovani usa l'IA?. Come possono le piccole strutture gestire i costi della formazione digitale?. Chi deve guidare il passaggio tra automazione e ospitalità umana?.? In Breve Solo il 2,9% degli addetti al turismo padovano possiede competenze in intelligenza artificiale.. Monica Soranzo sottolinea l'importanza di usare l'IA per prenotazioni e marketing.. Patrizio Bertin punta sulla formazione pratica per superare il gap tecnologico locale.. L'obiettivo è integrare strumenti digitali senza sostituire l'accoglienza umana nelle strutture.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo a Padova: solo il 2,9% degli addetti usa l’intelligenza artificiale

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