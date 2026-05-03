Confcommercio | Solo il 2,9% degli addetti al turismo utilizza l' IA

Un recente studio di Confcommercio rivela che solo il 2,9% degli operatori del settore turistico impiega l'intelligenza artificiale nelle proprie attività. La discussione è nata da un episodio in cui un robot cameriere è stato inserito in un ristorante della città. Il presidente di Confcommercio Padova ha commentato questa situazione, sottolineando la scarsità di utilizzo di tecnologie avanzate nel comparto turistico locale.