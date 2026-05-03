Confcommercio | Solo il 2,9% degli addetti al turismo utilizza l' IA
Un recente studio di Confcommercio rivela che solo il 2,9% degli operatori del settore turistico impiega l'intelligenza artificiale nelle proprie attività. La discussione è nata da un episodio in cui un robot cameriere è stato inserito in un ristorante della città. Il presidente di Confcommercio Padova ha commentato questa situazione, sottolineando la scarsità di utilizzo di tecnologie avanzate nel comparto turistico locale.
La riflessione di Patrizio Bertin, presidente di Confcom Confcommercio Padova, ha preso spunto dall'utilizzo di un robot cameriere in un locale della città. Una scelta che è risultata divisiva: da un lato, c'è chi ha visto una risposta alla carenza di personale, dall'altro l'ennesimo "attentato".🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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