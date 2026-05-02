Nella seconda giornata della Super Final di tuffi a Pechino, la Cina ha mantenuto la sua supremazia, mentre l’unica rappresentante italiana in gara, Sarah Jodoin di Maria, è uscita di scena già al primo turno degli scontri diretti. La competizione si è svolta senza ulteriori partecipanti italiani, con la nazionale cinese che ha continuato a dominare gli eventi.

Seconda giornata alla Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. C ‘era solo un’azzurra in gara oggi ed era Sarah Jodoin di Maria, che purtroppo è stata eliminata subito nella fase a scontri diretti. Jodoin di Maria ha pagato caro l’errore nel doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (49.60), chiudendo poi con il punteggio totale di 174.40, venendo così battuta dalla canadese Kate Miller, che ha conquistato 200.40 punti. A vincere dalla piattaforma femminile è stata Jiang Linjing, che ha concluso la finale con il punteggio complessivo di 397.95, prendendo anche un 10 in un clamoroso triplo e mezzo indietro raggruppato (94.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, la Cina continua a dominare alla Super Final di Pechino. Jodoin di Maria eliminata al primo turno

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