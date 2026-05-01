Nella prima giornata della Super Final di coppa del mondo di tuffi a Pechino, la Cina si è distinta dominando le gare. Gli atleti italiani hanno partecipato nelle discipline di sincro e nel Team Event, ma non sono riusciti a raggiungere il podio. La manifestazione ha visto in pista numerosi tuffatori provenienti da diverse nazioni, con i cinesi che hanno ottenuto risultati di rilievo fin dalle prime prove.

Si è alzato il sipario sulla Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. Una prima giornata che ha visto tanti azzurri protagonisti nelle gare di sincro e poi successivamente anche nel Team Event. La prima finale è stata quella del sincro maschile dai tre metri con la vittoria dei cinesi Zongyuan Wang e Jiuyuan Zheng, che hanno concluso con un punteggio complessivo di 460.68 grazie soprattutto ad un eccezionale doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 97.11. Secondo posto per i messicani Juan Manuel Celaya Hernandez e Osmar Olvera Ibarra (420.57) e terzo per i britannici Anthony Harding e Jack Laugher (406.20). Ottavo posto per la coppia azzurra composta da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia (376.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, la Cina domina nella prima giornata della Super Final a Pechino. Azzurri lontani dal podio

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