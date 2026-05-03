TS – Polveriera Milan piovono fischi e Allegri è furioso | Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro!

Durante una trasmissione trasmessa da Dazn, l’allenatore della squadra di calcio è intervenuto per commentare la sconfitta subita dalla sua squadra in trasferta contro una formazione di livello. La partita si è conclusa con una sconfitta pesante, con i tifosi presenti allo stadio che hanno contestato a gran voce e alcuni hanno espresso il loro disappunto con fischi. L’allenatore si è mostrato molto arrabbiato e ha commentato la partita e il risultato.

2026-05-03 17:45:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Max Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la pesante sconfitta subita dal Milan sul campo del Sassuolo per mano di Berardi e Laurienté. Il tecnico dei rossoneri ha dichiarato: “ Abbiamo approcciato male e anche nel secondo tempo non devi prendere subito gol. Abbiamo buttato un jolly ma non possiamo buttare via 10 mesi di lavoro. Tecnicamente abbiamo sbagliato molto. Una giornata storta, una partita da dimenticare. Da martedì testa all’Atalanta. Champions a rischio? L’ho detto che sarei felice anche di conquistare la Champions all’ultima giornata.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Polveriera Milan, piovono fischi e Allegri è furioso: “Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro!” Notizie correlate Allegri e la Champions del Milan a rischio: “Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro così”La sconfitta (2-0) col Sassuolo complica la situazione di classifica dei rossoneri. Leggi anche: Il Milan crolla a Sassuolo, Allegri: “Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro”. Champions a rischio: la nuova classifica Una raccolta di contenuti Polveriera Milan, piovono fischi e Allegri è furioso: Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro!La rabbia del tecnico rossonero dopo il ko col Sassuolo: Capisco la delusione dei tifosi. Ancora una volta Berardi decisivo: Merito di Grosso ... tuttosport.com Avrei dovuto farlo prima: polveriera Milan, attacco UFFICIALE di CalabriaComunicato del terzino rossonero: Sono fake news che richiedono una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo Clima infuocato in casa Milan dopo le dichiarazioni al veleno di ... calciomercato.it