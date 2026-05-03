Allegri e la Champions del Milan a rischio | Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro così

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo, la posizione del Milan in classifica si fa più complicata. La squadra rischia di perdere il quarto posto, anche se mantiene un vantaggio negli scontri diretti con alcune concorrenti. La partita ha rappresentato un ostacolo nella corsa alla qualificazione in Champions League, mettendo in discussione il percorso fin qui intrapreso dai rossoneri.

La sconfitta (2-0) col Sassuolo complica la situazione di classifica dei rossoneri. Adesso rischiano anche il quarto posto, ma il vantaggio negli scontri diretti con Como e Roma è un salvagente a cui restare aggrappati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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