Il Milan subisce una sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Sassuolo al Mapei Stadium. La squadra di Allegri ha perso una partita importante nella corsa alla qualificazione Champions, mettendo in discussione la possibilità di conquistare un piazzamento tra le prime quattro in classifica. La sconfitta ha suscitato reazioni da parte dell’allenatore, che ha commentato come non sia possibile sprecare dieci mesi di lavoro.

Si complica la corsa Champions del Milan. I rossoneri perdono 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo e mettono a rischio un piazzamento tra le prime quattro. A decidere il match le reti di Berardi e Laurentié, con gli ospiti che restano in dieci uomini dopo 24 minuti per l’espulsione di Tomori per doppia ammonizione. La squadra di Allegri non solo perde, ma lo fa senza mai dare l’impressione di poter reagire: zero tiri nello specchio della porta e una produzione offensiva ormai ai minimi termini, con un solo gol segnato nelle ultime cinque partite. Il Milan è terzo in classifica con 67 punti e per essere sicuro di andare nell’Europa che conta dovrà vincere due delle ultime tre partite.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Milan crolla a Sassuolo, Allegri: “Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro”. Champions a rischio: la nuova classifica

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