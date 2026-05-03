Trump sondaggio boccia il presidente | Iran ed economia disapprovazione record

Un recente sondaggio segnala un forte calo di approvazione per l’ex presidente statunitense, con un aumento della disapprovazione rispetto alla gestione di questioni legate all’economia e all’Iran. A sei mesi dalle elezioni di metà mandato, i dati indicano una perdita di consensi e una crescente sfiducia pubblica nei confronti della figura politica. La rilevazione viene considerata significativa nel panorama politico attuale.

NEW YORK – Un nuovo sondaggio boccia Donald Trump e fa scattare l’allarme a sei mesi dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Cresce l’insoddisfazione nei confronti dell’operato del presidente sulla guerra con l’Iran e su altre questioni chiave. E’ quanto emerge da un sondaggio Washington Post-Abc News-Ipsos, secondo cui, complessivamente, il tasso di approvazione di Trump si attesta al 37%, in lieve calo rispetto al 39% di febbraio. La disapprovazione sale al 62%, il livello più alto nei suoi due mandati. Tra i repubblicani il consenso resta elevato, all’85%, mentre tra gli indipendenti vicini al Gop scende al 56%, minimo storico. Il consenso di Trump sui temi economici, centrali per il suo successo elettorale nel 2024, è sceso di sette punti al 34%: l’aumento dei prezzi del carburante pesa sulle valutazioni.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Trump, proteste in Iran e scontro geopolitico globale - Re Start 12/01/2026

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