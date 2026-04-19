Trump bocciato dal sondaggio 63% americani boccia il presidente per Iran e economia

Un nuovo sondaggio pubblicato da NBC News mostra un calo significativo nel gradimento del presidente degli Stati Uniti, con il 63% degli intervistati che esprime una valutazione negativa. La rilevazione indica che la popolarità del presidente è ai livelli più bassi dall'inizio del suo secondo mandato. Le ragioni principali citate dagli intervistati riguardano le politiche sull'Iran e le questioni economiche.

(Adnkronos) – Donald Trump bocciato senza appello. Il sondaggio pubblicato da Nbcnews evidenzia che la popolarità del presidente degli Stati Uniti è ai minimi dall'inizio del secondo mandato. Nel complesso, solo il 37% approva l'operato di Trump, che riceve un giudizio negativo dal 67% degli interpellati. Secondo il sondaggio, il 66% degli intervistati bocciano il.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Caracciolo: L'America non è più una superpotenza #trump #usa #iran #israele

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