Trump sondaggio boccia il presidente | Iran e economia disapprovazione record

Un recente sondaggio mostra una netta bocciatura del presidente in carica, con valutazioni negative riguardanti le relazioni con l'Iran e l'andamento dell'economia. Sei mesi prima delle elezioni di metà mandato, i dati raccolti indicano un calo di approvazione tra gli elettori. La rilevazione ha suscitato preoccupazioni tra i componenti del partito di maggioranza, mentre i sondaggi continuano a riflettere le difficoltà politiche e sociali attuali.

(Adnkronos) – Un nuovo sondaggio boccia Donald Trump e fa scattare l'allarme a sei mesi dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Cresce l'insoddisfazione nei confronti dell'operato del presidente sulla guerra con l'Iran e su altre questioni chiave. E' quanto emerge da un sondaggio Washington Post-Abc News-Ipsos, secondo cui, complessivamente, il tasso di approvazione di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Trump, nei sondaggi va sempre peggio: più di un americano su boccia la sala da ballo e la guerra in Iran (come per il Vietnam negli anni Settanta); Usa, Wp: La guerra in Iran è impopolare come quelle in Iraq e Vietnam; Trump ai minimi nei sondaggi: i prezzi salgono e il presidente perde consensi tra gli indipendenti e i repubblicani non Maga; La vera sfida di Trump: l'ultima arma prima delle elezioni che possono cambiare tutto.

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Trump: "Fatico a immaginare che la nuova proposta dell’Iran sia accettabile." Lo spazio decisionale del presidente Usa è limitato, così fonti vicine ai pasdaran. - facebook.com facebook

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