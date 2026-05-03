A sei mesi dalle elezioni di metà mandato, il presidente degli Stati Uniti si trova in una fase critica, con i sondaggi che segnalano un calo di consensi e un record di disapprovazione tra gli elettori. La situazione riflette un quadro di sfiducia crescente nei confronti della sua amministrazione, mentre le analisi politiche si concentrano sulle possibili ripercussioni di questa tendenza. I dati raccolti mostrano un quadro di difficoltà crescente per il leader in carica.

A sei mesi dalle elezioni di midterm, il presidente americano Donald Trump affronta uno dei momenti più delicati del suo secondo mandato. Gli ultimi sondaggi condotti da Washington Post, ABC News e Ipsos indicano un netto peggioramento del consenso: il tasso di disapprovazione ha raggiunto il 66%, il livello più alto registrato finora, mentre l’approvazione si ferma al 33%. Il dato non è isolato ma si inserisce in una tendenza negativa già evidente nei mesi precedenti, con diversi istituti che avevano collocato il gradimento del presidente sotto la soglia psicologica del 40%. Politica estera e guerra in Iran pesano sul consenso. Uno dei principali fattori del calo nei sondaggi è la gestione del conflitto con l’Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump in calo nei sondaggi: disapprovazione record negli Stati Uniti

Trump in caduta libera, Sondaggi Catastrofici per i Repubblicani!!

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