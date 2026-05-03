Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso sulla piattaforma Truth un’intervista rilasciata dal vicepremier italiano a un sito di notizie. Nell’intervista, il politico italiano ha espresso le sue opinioni sui valori dell’Occidente. La condivisione di Trump arriva dopo che il vicepremier ha parlato di temi legati alla cultura e alla politica del suo paese. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione internazionale su questi argomenti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato sul social network Truth l'intervista del vicepremier Matteo Salvini a Breitbart. Il vice primo ministro italiano nell'intervento afferma che il "coraggio" di Trump per le "fondamenta culturali" è fondamentale per la sopravvivenza dell'Occidente. A fine febbraio, Salvini ha rilasciato un'intervista esclusiva a Breitbart News, un lungo colloquio sulla politica e sulle proprie opinioni riguardo a Trump e alle principali domande che interessano l'Europa, gli Stati Uniti e il mondo. "Salvini - si legge su Breitbart - ha parlato in italiano con Breitbart News e le citazioni contenute nell'intervista sono state tradotte da uno dei suoi principali consiglieri".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump rilancia su Truth l'intervista di Salvini che difende i valori dell'Occidente

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