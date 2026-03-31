Iran Trump posta su Truth il video dell’attacco al deposito di munizioni di Isfahan

Durante la notte, l’esercito americano ha effettuato attacchi contro depositi di munizioni sotterranei a Isfahan, nell’Iran centrale. In seguito, un ex presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth un video che mostra l’attacco al deposito. Il video riprende le esplosioni e le fiamme che si sono verificate durante le operazioni militari.

L’esercito americano ha condotto durante la notte massicci attacchi contro depositi di munizioni in bunker vicino alla città di Isfahan, nell’Iran centrale. Lo riporta il Wall Street Journal citando un funzionario americano e precisando che nell’attacco sono state utilizzate bombe anti-bunker da duemila libbre. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condivido un video degli attacchi sulla sua piattaforma Truth Social. Rubble Not Opportunity: Let’s Sound the Alarm Against the Dismantling of Scientific Research! “Una roba incredibile”: Mara Venier cambia casa all’improvviso. Milano-Roma in 24 ore e il retroscena del “trasloco non desiderato” Indian Wells, quando gioca Sinner contro Shapovalov: il programma di oggi e gli italiani in campo Date, orari, diretta tv Usa colpiscono deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump posta su Truth il video dell’attacco al deposito di munizioni di Isfahan Articoli correlati Iran, attacco a un deposito di munizioni, Trump posta il video su Truth. Colpita petroliera negli EmiratiGli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2. Iran, attacco a un deposito di munizioni, Trump posta il video. Colpita petroliera negli Emirati. Esplosioni a GerusalemmeViolente esplosioni sono state segnalate intorno a mezzanotte nella città iraniana di Isfahan, nell'ambito di una nuova ondata di attacchi che ha... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Guerra in Iran, Stati Uniti e Israele attaccano un deposito di munizioni a Isfahan: Trump posta il video dell'esplosione su Truth; Iran, Trump cerca il dialogo. Teheran alza la posta; Iran, Attaccato deposito di armi a Isfahan. Trump posta il video; Attacco Usa a un deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Esplosioni a Gerusalemme. Colpita una petroliera a Dubai. Guerra, attacco degli Usa all'Iran: distrutto deposito di munizioni, Trump posta il video. Colpita petroliera a DubaiGuerra Iran. Trump parla di 'grandi progressi' nelle discussioni con 'il nuovo regime' iraniano ma minaccia conseguenze devastanti in caso di fallimento delle trattative. ilmattino.it TRUMP , IRAN E PETROLIO : TENSIONE ALLE STELLE 31 marzo – scenario internazionale La crisi tra Stati Uniti e Iran si aggrava ulteriormente e scuote i mercati globali, mentre il prezzo del petrolio torna sopra quota 100 dollari al barile. ULTIMATUM - facebook.com facebook L’ #Ue proroga le sanzioni all’ #Iran per violazioni dei diritti umani x.com