Trump | Possibile che gli attacchi all’Iran riprendano Teheran si prepara | Non temiamo la guerra combatteremo – La diretta

Dopo 64 giorni di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le posizioni si mantengono incerte e nessuna delle parti ha annunciato un cambiamento di strategia. Donald Trump ha dichiarato che potrebbe esserci il rischio di nuovi attacchi contro l’Iran, mentre Teheran afferma di non temere la guerra e di essere pronto a combattere. La situazione rimane tesa e senza una soluzione immediata all’orizzonte.

Nel 64esimo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, ancora non è chiaro quali siano le intenzioni di Donald Trump. L’inquilino della Casa Bianca ha detto di essere al lavoro per esaminare i dettagli dell’ultima proposta di Teheran, ma si è detto anche scettico che possa contenere ciò che Washington chiede, in particolare sul nucleare. Nel frattempo, è stata bellamente ignorata la scadenza del 1° maggio, giorno a partire dal quale Trump avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione del Congresso Usa per continuare la guerra. La proposta di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano.🔗 Leggi su Open.online

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