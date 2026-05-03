Le dichiarazioni di un ex presidente statunitense segnalano la possibilità di riprese di attacchi contro l’Iran, mentre Teheran afferma di non temere un conflitto e presenta una proposta di accordo suddivisa in 14 punti. Questa proposta prevede un mese di negoziati per riaprire lo Stretto di Hormuz e porre fine al blocco americano, coinvolgendo anche le questioni di guerra in Iran e Libano.

La proposta di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare. Trump, esaminerò a breve la proposta dell'Iran, non immagino sia accettabile "Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. "Ma non riesco a immaginare sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni", ha messo in evidenza il tycoon.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "C'è la 'possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran". Teheran: "Non temiamo la guerra". E propone un accordo in 14 punti"

Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz

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