La guerra in Iran continua senza sosta, con scontri ancora in corso all’ottavo giorno dagli attacchi di Israele e degli Stati Uniti avvenuti il 28 febbraio. Le autorità iraniane dichiarano che combatteranno per almeno sei mesi, mentre il presidente degli Stati Uniti ha elogiato la leader italiana, definendola una “ottima leader e mia amica”. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Home > Esteri > Prosegue la guerra in Iran. All’ottavo giorno di scontri, iniziati con gli attacchi di Israele e Usa contro l’Iran del 28 febbraio, le ostilità non accennano a placarsi. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito “un sogno da portarsi nella tomba“ la resa di Teheran, rimandando al mittente la richiesta avanzata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’Iran è preparato per condurre una guerra su vasta scala e intensa della durata di almeno sei mesi al ritmo attuale. Lo ha affermato il portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, Ali Mohammad Naeini, secondo quanto riportato dall’agenzia Khabaronline. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Teheran: “Combatteremo per almeno 6 mesi”. Trump elogia Meloni: “Ottima leader e mia amica” – La diretta

Trump strizza l'occhio all'Italia: “Meloni è un’ottima leader e una mia amica”«La presidente del Consiglio Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica».

Leggi anche: Iran, Trump: “Meloni è mia amica e una grande leader, cerca sempre aiutare”

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Aggiornamenti e notizie su Iran Teheran Combatteremo per almeno 6....

Temi più discussi: Iran: siamo in grado di combattere questa guerra per almeno altri sei mesi; Iran, Larijani minaccia: Combatteremo a lungo. Pugno duro nelle strade; Iran: siamo in grado di combattere questa guerra per almeno altri sei mesi; Iran, Trump vuole bandiera bianca a Teheran. Ma spunta piano B per evitare guerra infinita.

Teheran: siamo in grado di combattere per almeno altri sei mesi. Israele bombarda l'Iran. La direttaDonald Trump ha evocato la possibilità di inviare truppe di terra per prendere il controllo delle scorte di uranio arricchito del Paese ... gds.it

Iran: siamo in grado di combattere questa guerra per almeno altri sei mesi(ANSA) - TEHERAN, 08 MAR - L'Iran ha affermato oggi di essere in grado di combattere per almeno altri sei mesi contro Stati Uniti e Israele, in una guerra entrata nel suo nono giorno. Le forze armate ... msn.com

Iran, le prime crepe nel regime e gli obiettivi ancora incerti - facebook.com facebook

In Piemonte la guerra in Iran e la nuova crisi energetica infiammano le bollette delle imprese: «Rincari da 900 milioni di euro» x.com