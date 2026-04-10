Negli ultimi sondaggi, Melania Trump registra un calo di popolarità. La ex first lady ha respinto le accuse riguardanti Epstein, definendole menzogne. Recentemente, durante una festa di Pasqua destinata ai bambini, un piccolo ospite si è rivolto a lei senza conoscere la sua identità. La sua presenza pubblica e le dichiarazioni sono al centro dell’attenzione, mentre il suo avvicinamento alla scena pubblica continua a suscitare discussioni.

Solo qualche giorno fa, durante la festa di Pasqua aperta ai bambini, un piccolo ospite della Casa Bianca le si è rivolto senza sapere chi fosse. Era un segnale (forse) che l’indice di gradimento di Melania Trump abbia raggiunto i minimi storici. Secondo un sondaggio CnnSsrs condotto tra il 26 e il 30 marzo 2026, emerge che solo il 29% degli americani ha un’opinione favorevole della moglie del presidente degli Stati Uniti, contro il 41% che ne ha una contraria. Si tratta di un brusco calo rispetto all’ultima rilevazione sulla first lady risalente a gennaio, quando il 33% degli americani dichiarava di apprezzarla mentre solo il 30% manifestava disapprovazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Melania Trump mai così impopolare: crolla nei sondaggi e respinge le accuse su Epstein: “Sono menzogne”

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