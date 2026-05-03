Il cancelliere tedesco ha dichiarato che gli Stati Uniti non possiedono una strategia chiara e si sentono umiliati dall’Iran. In risposta, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso un monito, reagendo duramente alle parole del leader tedesco. La discussione si è concentrata sulle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il cancelliere che ha commentato la mancanza di una strategia statunitense, mentre l’ex presidente ha commentato la sua reazione a tali affermazioni.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha suscitato una dura reazione da parte di Donald Trump. Dopo aver affermato che gli Stati Uniti non hanno «alcuna strategia» e vengono «umiliati» dall’Iran. per saperne di più. Le ripercussioni della guerra del presidente Trump con l’Iran stanno cambiando il modo in cui i leader stranieri si rapportano con lui. Poiché le strategie un tempo utilizzate per ottenere la sua approvazione non hanno più lo stesso peso. Molti si trovano ora a dover bilanciare la pressione proveniente da Washington con le aspettative interne. E il più delle volte le priorità nazionali hanno la precedenza. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è in gran parte allineato all’approccio del presidente sull’Iran.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Trump lancia monito dopo che è «umiliato» dal leader tedesco

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