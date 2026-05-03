Recentemente sono circolate online alcune immagini generate con intelligenza artificiale che ritraggono l’ex presidente in una piscina, accompagnato dal suo avvocato, quest'ultimo in bikini. Le foto hanno attirato molta attenzione sui social media, suscitando commenti e discussioni tra gli utenti. È la prima volta che immagini di questo genere, realizzate tramite intelligenza artificiale, coinvolgono direttamente una figura pubblica di alto profilo.

Per Donald Trump le immagini generate con l' intelligenza artificiale sono una tentazione irresistibile. L'ultima è una ' fake-photo ' che lo ritrae insieme ad alti funzionari nella Reflecting Pool del Lincoln Memorial, accompagnata da altre, a metà tra l'invenzione e il rendering, che mettono a confronto l'aspetto passato e futuro della grande piscina che occupa lo spazio di fronte al monumento nel cuore di Washington. In un'immagine pubblicata su Truth, Trump appare con un ampio sorriso, mentre fa il segno del pollice in su, sdraiato su un lettino gonfiabile dorato in compagnia del vicepresidente JD Vance, anch'egli con il pollice in su, del segretario di Stato Marco Rubio, del segretario degli Interni Doug Burgum e di Alina Habba, avvocato del Presidente, con il Monumento a Washington sullo sfondo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump in piscina con il suo avvocato (in bikini): l'ultima foto-terremoto

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