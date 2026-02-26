Stephen Hawking negli Epstein Files il mistero della foto con due donne in bikini | la famiglia rompe il silenzio

Nel recente materiale trapelato emergono immagini che coinvolgono figure pubbliche in situazioni inaspettate. Tra queste, una fotografia risalente al 2006 mostra un noto fisico con due donne in bikini durante un evento. La presenza di queste immagini solleva dubbi e curiosità sulla natura dei rapporti e degli incontri avvenuti in quel periodo. La vicenda continua a suscitare attenzione e interrogativi.