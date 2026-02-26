Stephen Hawking negli Epstein Files il mistero della foto con due donne in bikini | la famiglia rompe il silenzio
Nel recente materiale trapelato emergono immagini che coinvolgono figure pubbliche in situazioni inaspettate. Tra queste, una fotografia risalente al 2006 mostra un noto fisico con due donne in bikini durante un evento. La presenza di queste immagini solleva dubbi e curiosità sulla natura dei rapporti e degli incontri avvenuti in quel periodo. La vicenda continua a suscitare attenzione e interrogativi.
C'è anche il celebre fisico britannico Stephen Hawking nei file di Epstein. In particolare ci sarebbe una foto del 2006 che lo ritrae durante un simposio con due sue caregiver in costume da bagno. La famiglia respinge ogni accusa: non ci sono prove di comportamenti illeciti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La famiglia di Stephen Hawking ha chiarito il contesto della fotografia riemersa nei file legati a Jeffrey Epstein: lo scatto risale al 2006 e ritrae lo scienziato al Ritz-Carlton di St. Thomas durante una conferenza scientifica. Le due donne presenti nell'immagine
