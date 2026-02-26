Epstein le foto choc di Stephen Hawking con le ragazze in bikini | Se ci riesce

C'è anche il fisico britannico Stephen Hawking nei file di Epstein. Lo scienziato è stato fotografato insieme a due donne che, secondo quanto riporta il Times, erano le sue badanti. Lo scatto è finito online dopo essere stato trovato nell'ultima tranche di documenti pubblicati nell'ambito dell'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su Epstein. "Se Stephen Hawking riuscirà a fare sesso con le ragazze merita il premio Nobel per la Medicina", ironizzava un amico di Epstein in un imbarazzante scambio di vedute con lo stesso finanziere nei documenti del Dipartimento di Giustizia americano. Hawking è morto nel 2018, all'età di 76 anni, dopo aver convissuto con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che lo ha reso gravemente disabile per oltre 50 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

