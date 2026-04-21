Negoziati Usa-Iran il viaggio di JD Vance a Islamabad è stato sospeso | Teheran non ha risposto – La diretta

Nel 53° giorno di conflitto tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran, il vicepresidente americano ha dovuto sospendere il viaggio a Islamabad perché Teheran non ha risposto alle richieste. Era previsto che si incontrasse con le autorità pakistane per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno di un ultimatum stabilito dall’ex presidente Trump agli ayatollah. La visita è stata annullata senza ulteriori dettagli ufficiali.

Nel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atteso a Islamabad per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah. Intanto alcune compagnie aeree hanno cominciato ad aumentare i prezzi dei biglietti per i rincari del cherosene. E il presidente Usa sostiene che i siti nucleari di Teheran sono ormai quasi completamente distrutti ed è difficile riesumarli. Intanto in America prede piede una teoria del complotto che ritiene falso l ‘attentato che ha subito Trump in Pennsylvania: tra i Maga ora si pensa che servisse a far vincere le elezioni al tycoon per poter scatenare la guerra.🔗 Leggi su Open.online

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