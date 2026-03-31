Donald Trump al minimo storico | il gradimento crolla al 33% A pesare la guerra in Iran e la crisi economica in Usa

Secondo gli ultimi dati, il gradimento di Donald Trump è sceso al 33%, raggiungendo il livello più basso mai registrato. Rispetto a luglio 2025, la sua approvazione è diminuita di cinque punti percentuali, mentre rispetto ad aprile dello stesso anno la riduzione è di 11 punti. Le cause di questa flessione sono legate alla guerra in Iran e alla crisi economica negli Stati Uniti.

Il tasso di approvazione è cinque punti più basso rispetto al luglio del 2025 e di 11 punti rispetto allo scorso aprile. Donald Trump tocca il livello più basso di gradimento nei sondaggi: è sceso al 33%, il minimo registrato nel suo secondo mandato. Dalla rilevazione dell’Università del Massachusetts Amherst, condotta su mille intervistati fra il 20 e il 25 marzo, emerge che il 62% degli americani non lo approva. E di loro, il 53 per cento ha manifestato una disapprovazione “forte”. Il 33 per cento degli intervistati nel sondaggio ha dichiarato di identificarsi, “in parte” o “molto”, con il movimento di Trump ‘Make America Great Again’ (Maga); questa percentuale include il 77 per cento dei Repubblicani e il 4 per cento dei Democratici interpellati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump al minimo storico: il gradimento crolla al 33%. A pesare la guerra in Iran e la crisi economica in Usa Articoli correlati Leggi anche: Iran, la giornata di guerra. Donald Trump: "Iran, cambio di regime e rinuncia al nucleare". Fonti israeliane: "Fine guerra il 9 aprile" Leggi anche: Protetto: Guerra all’Iran, il sostegno tra gli americani è al minimo storico FULL ADDRESS: Donald Trump Reveals Iran’s Collapse | Iran War Ceasefire Talks,Oil Deal, Update |AC1E Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Trump crolla nei sondaggi: approvazione al 36% e meno consenso sulla guerra in Iran; Trump arretra ancora (36%) nei sondaggi: prezzi e Iran lo logorano; Il consenso per Trump crolla al 36%, mai così basso; Nato, il segretario generale Mark Rutte: In Europa spesa per la difesa aumentata del 20%. Usa, Trump crolla al 33% nei sondaggi: è il livello più basso nel suo secondo mandatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump crolla al 33% nei sondaggi: è il livello più basso nel suo secondo mandato ... tg24.sky.it Le affermazioni diffuse su di lui da Fedez e Mr. Marra nel loro podcast sarebbero “false e gravemente diffamatorie”: per questo l’imprenditore italoamericano Paolo Zampolli, amico di vecchia data del presidente degli Usa Donald Trump e da lui nominato ‘rapp facebook L'opinione di Jeffrey Epstein, che li ha frequentati molto entrambi, su Donald Trump e Alan Dershowitz: x.com