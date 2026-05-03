Trump disapprovato dal 62% degli elettori | mai così tanti nei suoi due mandati

Secondo gli ultimi sondaggi, il 62% degli elettori approva meno l’operato dell'ex presidente, un dato che non si era mai registrato durante i suoi due mandati. I principali fattori che influenzano questa disapprovazione sono la guerra in Iran, l’aumento dei prezzi del carburante e l’inflazione. Questi temi sono al centro delle preoccupazioni degli elettori americani, contribuendo a un calo di consensi per l’ex presidente.

La guerra in Iran, l’aumento del carburante e l’inflazione. Sono questi i temi che pesano di più sugli elettori americani e che determinano un record di disapprovazione nei confronti di Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio Washington Post-Abc News-Ipsos, secondo cui, complessivamente, a sei mesi dalle elezioni di midterm il tasso di approvazione del presidente si attesta al 37%, sostanzialmente stabile rispetto al 39% di febbraio, ma la disapprovazione sale al 62%, il livello più alto nei suoi due mandati. Tra i repubblicani il consenso resta elevato, all’85%, mentre tra gli indipendenti vicini al Gop scende al 56%, minimo storico. Il consenso di Trump sui temi economici, centrali per il suo successo elettorale nel 2024, sceso di sette punti, al 34%, mentre l’aumento dei prezzi del carburante pesa sulle valutazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump disapprovato dal 62% degli elettori: mai così tanti nei suoi due mandati Notizie correlate Leggi anche: Trump nei sondaggi disapprovato dal 62% degli elettori: mai così tanti nei suoi due mandati Trump crolla nei sondaggi: il 16% dei suoi elettori lo tradisceDonald Trump sta affrontando un drastico calo di popolarità negli Stati Uniti in questo inizio di aprile 2026, con un indice di gradimento netto che...