Guerra Iran Trump e la vittoria semplice che non può ottenere | bivio tra operazione impossibile e accordo deludente

Da ilmessaggero.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di tensione tra Iran e Stati Uniti, le autorità di Teheran hanno commentato la situazione politica dell'ex presidente americano, definendola come un’operazione militare irrealizzabile o come un accordo insoddisfacente. La discussione si concentra sulla difficoltà di ottenere una vittoria semplice per l’attuale amministrazione statunitense, che si trova al crocevia tra azioni militari e trattative deludenti. La posizione iraniana riflette la complessità del momento politico.

Teheran ha trovato la formula più efficace per descrivere il momento politico di Donald Trump: «un’operazione militare impossibile» oppure «un cattivo accordo» con la Repubblica islamica. A dirlo non è un diplomatico, ma l’intelligence dei Guardiani della Rivoluzione, in un messaggio che ha tutto il sapore della guerra psicologica. Il punto, però, è che la propaganda iraniana intercetta una difficoltà reale: lo spazio decisionale degli Stati Uniti si è ristretto. Trump lo sa. Nella notte italiana, il presidente americano ha scritto su Truth Social che esaminerà «a breve» il nuovo piano arrivato da Teheran, ma ha subito gelato le aspettative:...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una ...

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