Secondo le ultime rilevazioni, Donald Trump ottiene il 37% di consensi tra gli americani, mentre il 66% degli intervistati esprime una valutazione negativa. La gestione della questione iraniana risulta particolarmente critica, con molte persone che definiscono deludente l’approccio del precedente presidente, che si trova ora di fronte a scelte difficili tra un accordo insoddisfacente e azioni considerate impossibili. La situazione nei sondaggi riflette una tendenza negativa per Trump a sei mesi dalle prossime elezioni di metà mandato.

Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post-Abc-Ipsos, a sei mesi dalle elezioni di metà mandato, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran contro un 33% che invece lo promuove. Sull'economia, solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di sette punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23% a fronte di un 76% che lo boccia. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% di febbraio, con il tasso di disapprovazione al 62%, il livello più alto dei suoi due mandati. Teheran ha trovato la formula più efficace per descrivere il momento politico di Donald Trump: «un’operazione militare impossibile» oppure «un cattivo accordo» con la Repubblica islamica.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump a picco nei sondaggi Usa, solo il 37% lo promuove: male la gestione dell'Iran (dove è al bivio tra accordo deludente e azione impossibile)

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