A Washington si respira un forte timore legato alla possibilità di un attacco terroristico di matrice islamica. La preoccupazione riguarda soprattutto la sicurezza nazionale e il rischio di azioni violente provenienti da gruppi estremisti. Mentre il dibattito pubblico si concentra su diverse questioni, si continua a monitorare attentamente ogni segnale che possa indicare un aumento delle minacce. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza delle autorità di sicurezza.

A Washington il timore che suscita il massimo dell’angoscia e che fa gelare il sangue nelle vene é quello di un ipotetico attacco del terrorismo islamico all’America. Un attentato infinitamente più devastante di quello dell’11 settembre, con l’esplosione di ordigni nucleari nella capitale, a New York o in altre città. Ed è questo l’agghiacciante retropensiero, fondato su specifici report d’intelligence, che sta spingendo all’unisono il presidente Donald Trump ed i vertici militari e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti all’intransigente richiesta all’Iran di azzerare il programma nucleare e consegnare le centinaia, forse migliaia, chilogrammi di uranio arricchito destinati a realizzare bombe atomiche in serie.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump? Da cartellino rosso ma sull’Iran ha ragione. Scrive D’Anna

Trump accusa la Nato per la mancata vittoria in Iran e minaccia la Groenlandia

Notizie correlate

Mike Pompeo è falco su Cina e Russia, ma sull’Ice dà ragione a TrumpIl mondo di Mike Pompeo, inteso come sistema di idee e di relazioni, rimane quello della prima Amministrazione di Donald Trump.

Leggi anche: Inter, Chivu nel post partita: «Cartellino rosso a Kalulu? Tocco leggero, ma non è simulazione! Ma tenga le mani a casa»

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Cartellino rosso; Mondiali 2026, Fifa annuncia nuove regole per ammonizioni ed espulsioni; Putin-Trump un' ora e mezzo di colloquio telefonico | cosa si sono detti.

"Ridurremo drasticamente il numero di persone. Lo ridurremo molto più di 5.000". Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump, facendo riferimento al ritiro annunciato di militari americani dalla Germania. E sul nuovo piano di Teheran sottolinea: "Non ries - facebook.com facebook

Trump: è possibile che riprendano gli attacchi E minaccia, senza alcun motivo plausibile, di attaccare Cuba Con il mondo, pavido, che sta a guardare senza fiatare rispetto a un proposito così assurdo Massimo Gaggi, @Corriere x.com