Trump? Da cartellino rosso ma sull’Iran ha ragione Scrive D’Anna

Da formiche.net 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Washington si respira un forte timore legato alla possibilità di un attacco terroristico di matrice islamica. La preoccupazione riguarda soprattutto la sicurezza nazionale e il rischio di azioni violente provenienti da gruppi estremisti. Mentre il dibattito pubblico si concentra su diverse questioni, si continua a monitorare attentamente ogni segnale che possa indicare un aumento delle minacce. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza delle autorità di sicurezza.

A Washington il timore che suscita il massimo dell’angoscia e che fa gelare il sangue nelle vene é quello di un ipotetico attacco del terrorismo islamico all’America. Un attentato infinitamente più devastante di quello dell’11 settembre, con l’esplosione di ordigni nucleari nella capitale, a New York o in altre città. Ed è questo l’agghiacciante retropensiero, fondato su specifici report d’intelligence, che sta spingendo all’unisono il presidente Donald Trump ed i vertici militari e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti all’intransigente richiesta all’Iran di azzerare il programma nucleare e consegnare le centinaia, forse migliaia, chilogrammi di uranio arricchito destinati a realizzare bombe atomiche in serie.🔗 Leggi su Formiche.net

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