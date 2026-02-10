Mike Pompeo si mantiene duro nei confronti di Cina e Russia, confermando le posizioni di Trump. Tuttavia, sull’Artico ha cambiato atteggiamento, dando ragione all’ex presidente. La sua linea rimane quella di un approccio deciso e senza mezzi termini, anche se in alcuni temi come l’Artico ha adottato toni più concilianti.

Il mondo di Mike Pompeo, inteso come sistema di idee e di relazioni, rimane quello della prima Amministrazione di Donald Trump. Per certi aspetti ci sono dei sentori ancora bushiani, se non reaganiani, con il Partito comunista cinese al posto dell’Unione sovietica. Durante la presentazione a Milano nella sede dell’Ispi del suo ultimo libro “Never Give an Inch”, tradotto in italiano con il titolo “Mai un passo indietro” da Liberilibri, l’ex segretario di stato di Donald Trump (e nel corso del 2017 direttore della Cia), Pompeo ha tracciato sin da subito un solco, un divario che allo stato attuale non sembra più così netto: gli Stati Uniti, l’Europa e le altre democrazie sparse per il mondo sono “i buoni”, mentre i “cattivi” sono l’asse delle autocrazie composta da Cina, Russia e Iran e i loro alleati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mike Pompeo è falco su Cina e Russia, ma sull’Ice dà ragione a Trump

Gli Stati Uniti di Trump restano al centro di un mondo che cambia rapidamente.

