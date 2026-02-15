Inter Chivu nel post partita | Cartellino rosso a Kalulu? Tocco leggero ma non è simulazione! Ma tenga le mani a casa

Cristian Chivu ha commentato subito dopo la partita tra Inter e Juventus, disputata domenica, perché ha visto un fallo di Kalulu che ha causato l’espulsione. Ha sostenuto che il tocco del difensore francese fosse leggero e che non si trattasse di una simulazione. Chivu ha anche aggiunto che Kalulu dovrebbe tenere le mani a casa sua, riferendosi al comportamento in campo. La partita, terminata 3-2 per l’Inter, ha visto molte emozioni e decisioni discusse.