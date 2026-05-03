Media | maxi nave cisterna iraniana evade blocco Usa Trump | esaminerò la proposta di Teheran ma non credo sia accettabile

Una nave cisterna iraniana con circa 1,9 milioni di barili di petrolio, valutati circa 220 milioni di dollari, ha superato il blocco navale degli Stati Uniti e si è diretta verso la regione dell’Asia-Pacifico. Il governo americano ha confermato che la nave è riuscita a eludere le misure di interdizione, mentre il presidente ha annunciato di voler valutare una proposta di Teheran, senza indicare però un’intenzione di accettarla.

Roma, 3 maggio 2026 - Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari, è riuscita a evitare il blocco navale american o ed è arrivata nella regione dell'Asia-Pacifo. Secondo il sito Tanker Trackers - che traccia gli spostamenti marittimi - la superpetroliera 'Huge' - appartenente alla società statale National Iranian Tanker Company - è stata rilevata a largo dello Sri Lanka una settimana fa e ora si trova in Indonesia diretta verso l'arcipelago di Riau, a largo di Sumatra. La nuova proposta iraniana offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura dello stretto di Hormuz contestualmente alle garanzie americane di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media: maxi nave cisterna iraniana evade blocco Usa. Trump: esaminerò la proposta di Teheran ma non credo sia accettabile Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump Notizie correlate Iran, Trump: “Esaminerò la nuova proposta, ma non penso sia accettabile” – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta valutando una nuova proposta iraniana per porre fine alla guerra, ma ha anche... Leggi anche: Trump: "L'Iran era fuori controllo, ci avrebbero attaccato". I media Usa: «Iniziata un'offensiva di terra dei curdi». Difese Nato abbattono un missile di Teheran| Sri Lanka, affondata nave iraniana Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: 'Siamo prigionieri in mare': Il dramma delle navi ferme a Hormuz tra droni e missili. Media: maxi nave cisterna iraniana evade blocco Usa. Trump: esaminerò la proposta di Teheran ma non credo sia accettabileRoma, 3 maggio 2026 - Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari, è riuscita a evitare il blocco navale americano ed è arrivata nella regione ... quotidiano.net Proposta di Teheran: 1 mese per sblocco Hormuz e fine guerra. Trump: attacchi all'Iran? PossibileMedia: maxi nave cisterna di Teheran evade il blocco Usa Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari, è riuscita a evitare il blocco navale am ... msn.com