Media | maxi nave cisterna iraniana evade blocco Usa Trump | esaminerò la proposta di Teheran ma non credo sia accettabile

Da quotidiano.net 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave cisterna iraniana con circa 1,9 milioni di barili di petrolio, valutati circa 220 milioni di dollari, ha superato il blocco navale degli Stati Uniti e si è diretta verso la regione dell’Asia-Pacifico. Il governo americano ha confermato che la nave è riuscita a eludere le misure di interdizione, mentre il presidente ha annunciato di voler valutare una proposta di Teheran, senza indicare però un’intenzione di accettarla.

Roma, 3 maggio 2026 - Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari, è riuscita a evitare il blocco navale american o ed è arrivata nella regione dell'Asia-Pacifo. Secondo il sito Tanker Trackers - che traccia gli spostamenti marittimi - la superpetroliera 'Huge' - appartenente alla società statale National Iranian Tanker Company - è stata rilevata a largo dello Sri Lanka una settimana fa e ora si trova in Indonesia diretta verso l'arcipelago di Riau, a largo di Sumatra.  La nuova proposta iraniana offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura dello stretto di Hormuz contestualmente alle garanzie americane di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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