Recentemente, una figura politica di rilievo ha rivolto dure critiche allo Smithsonian, l’ampio complesso museale situato nel centro di Washington. Le sue affermazioni hanno evidenziato una contrapposizione tra il patriottismo di Stato e il ruolo delle istituzioni culturali nel promuovere la libertà di ricerca. La discussione si svolge in un contesto dove il museo rappresenta il più grande del mondo, con visite da tutto il pianeta.

Nel cuore di Washington, lungo il National Mall, si estende il più grande complesso museale del mondo. Lo Smithsonian Institution — 21 musei, 14 centri di ricerca, uno zoo nazionale, oltre 155 milioni di oggetti e opere d’arte — custodisce la memoria materiale degli Stati Uniti. Qui sono conservati il cappello di Lincoln, il vestito di Dorothy nel Mago di Oz, la capsula Apollo 11, i frammenti del primo aereo dei fratelli Wright. Per quasi due secoli, lo Smithsonian ha goduto di una reputazione di neutralità scientifica e rigore accademico. Ma dall’inizio del 2025, questa istituzione è diventata il campo di una battaglia politica senza...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump attacca lo Smithsonian, ovvero: patriottismo di Stato e nazionalismo contro libertà di ricerca

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