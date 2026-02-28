Dalla residenza di Mar-a-Lago, Florida, il presidente statunitense Donald Trump ha fatto sapere di considerare una possibile azione militare contro l’Iran, allineandosi alla strategia di guerra preventiva adottata in passato. Il deputato Massie ha criticato pubblicamente questa posizione, sottolineando che un intervento di questa portata non è stato autorizzato dal Congresso. La discussione si concentra sulla legittimità e i limiti dell’uso della forza militare.

Dalla sua residenza di Mar-a-Lago, Florida, il presidente Usa Donald Trump, per mezzo di un cupo video-messaggio pubblicato su Truth Social, ha annunciato l’avvio dell’operazione militare congiunta Usa-Israele contro l’Iran che ha come obiettivo quello di decapitare i vertici della Repubblica Islamica e inibire la rappresaglia di Teheran. Nel messaggio, durato circa otto minuti, Trump ha definito l’operazione come una misura necessaria per «difendere il popolo americano eliminando minacce imminenti dal regime iraniano», che ha qualificato come «un gruppo vizioso di persone molto dure e terribili». Fonti israeliane e Usa hanno confermato che si tratta di un’operazione congiunta, con obiettivi che includono apparati di sicurezza, infrastrutture missilistiche e residenze di alti funzionari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump come Bush: “guerra preventiva” contro l’Iran. Massie lo attacca: “Non autorizzato dal Congresso”

