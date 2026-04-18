A Milano si è svolto il Remigration Summit organizzato dalla Lega, con un corteo di sostenitori che ha attraversato la città da Porta Venezia a piazza Duomo. Alla manifestazione, che ha visto la partecipazione di leader politici provenienti da vari Paesi, si sono ascoltati interventi che invitavano a promuovere un patriottismo considerato sano e a contrastare la propaganda definita woke. La manifestazione si è conclusa con un comizio sul palco allestito in piazza Duomo.

Il corteo dei Patrioti ha attraversato Milano da Porta Venezia fino a piazza Duomo, dove è stato allestito il palco della manifestazione con la partecipazione di leader politici da diversi Paesi. "I Patrioti rappresentano un'Europa in cui i confini sono protetti, perché proteggere i confini significa proteggere l'Europa e chi vi abita". Lo ha detto Andrej Babiš, primo ministro, leader Azione dei Cittadini Insoddisfatti 2011, Repubblica Ceca, dal palco dell'evento in piazza Duomo a Milano. "Senza confini sicuri non c'è vera sicurezza - ha aggiunto -, la sicurezza non è negoziabile. Difendiamo un'Europa basata sulla cooperazione, non sulla centralizzazione, un'Europa forte che nasce dalle nazioni forti e sovrane, non da una burocrazia lontana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sano patriottismo, non nazionalismo", "Basta con la propaganda woke": il Remigration Summit della Lega a Milano

Notizie correlate

Milano blindata per il Remigration Summit della Lega: attesa in piazza Duomo"Non ho paura a usare il termine remigrazione, che viene da remigration che vuol dire rimpatri.

Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: "Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza"Quella organizzata per sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta al...

Contenuti e approfondimenti

Sano patriottismo, non nazionalismo, Basta con la propaganda woke: il Remigration Summit della Lega a MilanoNon ho paura a usare il termine remigrazione, che viene da remigration che vuol dire rimpatri. Ci sono tanti immigrati per bene che si sono integrati e hanno le scatole piene dell'immigrazione irrego ... ilgiornale.it

Remigration summit a Milano, scontro Salvini-Sala: Nessun convegno è inopportunoSi accende il confronto politico attorno al Remigration summit in programma a Milano il prossimo 18 aprile. Dopo le critiche del sindaco Giuseppe Sala, arrivano le repliche del vicepremier e ministro ... affaritaliani.it