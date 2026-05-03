Trump alza i dazi sulle auto al 25% Stavolta è anche colpa dell’Europa

Gli Stati Uniti hanno deciso di aumentare i dazi sulle auto importate, portandoli al 25 per cento. Questa decisione arriva dopo che Bruxelles non ha ancora messo in pratica l’accordo quadro firmato lo scorso luglio in Scozia. La misura è stata annunciata ufficialmente dalle autorità americane e riguarda i prodotti del settore automobilistico provenienti dall’Unione Europea. La questione crea tensioni tra le due parti, con risvolti sui commerci internazionali.

Donald Trump ha annunciato un aumento dei dazi sulle auto e sui camion europei esportati negli Stati Uniti dal 15 al 25%. La misura dovrebbe entrare in vigore la prossima settimana e non si applicherà ai veicoli prodotti negli stabilimenti americani. La decisione arriva dopo mesi di tensioni sull’accordo commerciale raggiunto lo scorso anno in Scozia tra Trump e Ursula von der Leyen. Quel compromesso prevedeva un tetto del 15% sui dazi americani applicati alla maggior parte delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti. In cambio, l’Unione si era impegnata ad azzerare i propri dazi sui beni industriali americani e su alcuni prodotti agricoli.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump alza i dazi sulle auto al 25%. Stavolta è anche colpa dell’Europa Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia Notizie correlate Trump alza al 25% i dazi sulle auto europee. L’Ue: “Tuteleremo i nostri interessi”WASHINGTON – Arriva la “vendetta” di Donald Trump sull’Unione Europea: alza i dazi per le auto del Vecchio Continente al 25%. Leggi anche: Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dal 4 maggio “L’Ue non ha rispettato l'accordo” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trump alza i dazi sulle auto europee al 25%; Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremo; Dazi, l'accordo che non c'era: il conto politico che l’Ue continua a rinviare; Trump alza a sorpresa al 25% i dazi sulle auto europee. La Commissione Ue: Tuteleremo i nostri interessi. Trump alza i dazi sulle auto europee al 25%Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente conco ... ansa.it Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dal 4 maggio: L’Ue non ha rispettato l'accordo. L’Europarlamento: Inaccettabile, risponderemoL’annuncio sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti precisa che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi ... quotidiano.net Taglia 5mila soldati in Germania. E alza al 25% i dazi su auto e camion. . Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook Trump alza i dazi sulle auto e ritira 5mila soldati dalla Germania. La battuta su Cuba: "Mi piace finire un lavoro" x.com